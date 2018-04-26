Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
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Ratatui написав:Так, что походу маланец очередную многоходовку придумал как налоги не платить и всех кинуть.
Напомним, Государственная фискальная служба обвиняет "Росаву" в выведении за границу $52,66 и требует уплатить в госбюджет 1,3 млрд грн пени. ЧАО "Росава" эксплуатирует Белоцерковский шинный завод. Экспортом продукции этого завода в последнее время занимается ООО "Премиори" (Белая Церковь Киевской обл.). "Росава" входит в финансово-промышленную группу Константина Жеваго. https://delo.ua/business/zhevago-reshil ... va-342121/
Ликвидация "Росавы" не повлияет на работу Белоцерковского шинного завода – директор компании
Киев. 4 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Ликвидация ЧАО "Росава" (Белая Церковь Киевской обл.) не окажет негативного влияния на работу Белоцерковского шинного завода, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора "Росавы" Александра Далибу. "Решение общего собрания акционеров, состоявшегося 30 апреля 2018 года (о ликвидации "Росавы" – /ИФ/), по сути, представляет собой реструктуризацию предприятия в рамках действующего законодательства Украины и соответствует требованиям рынка о разделении разных сегментов: производства шин, их реализации, маркетинговой стратегии и пр. Реструктуризация предусматривает полное сохранение существующих рабочих мест, увеличение объема производства", - цитирует его пресс-служба. По словам А.Далибы, акционеры намерены инвестировать дополнительные средства в развитие Белоцерковского шинного завода и других предприятий "Росавы", объем производства планируется увеличить, а штат расширять не менее чем на 75-125 чел. ежегодно.
Времена недавние. Конец прошлого года. Причём неважно какие шины и для какой техники. Я кстати сам по его рекомендации уже второй летний комплект премиори откатываю. На первом откатал 75 000 и наверное ещё бы проездил, но благодаря дорогам от реформаторов после ямки на одном колесе возникли проблемы с кордом. Пришлось новые купить. Знакомый дальнобойщик кстати ещё месяц назад из Белой Церкви фуру шин на Кишинёв возил.
Ну, на Кишинев - верю. В Мюнхен - не верю. У меня, кстати, от тех экспериментов с БЦ проблемы были и с ходовой и с подшипниками. Хотя 1 раз она меня реально спасла - какой-то крендель на пр.Победы передо мной из крайнего левого повернул в правый поворот. Тогда наверное несколько шипов из БЦ точно вылетели, но удалось не влететь в него на скорости 120 (ну, тогда позволял себе, грешен). Ну его нафиг такие эксперименты. Пока что из того на чем ездил, место номер раз гудиер (о-о-о, дасисфантастиш ), потом континенталь и данлоп. Сейчас езжу летом на бриджстоун - не понимаю, почему его ставят на номер раз в рейтингах? Но ямки -т-т-т, правда, 17 радиус. Для себя понял, что эксперименты с БЦ дорого обходятся.
Времена недавние. Конец прошлого года. Причём неважно какие шины и для какой техники. Я кстати сам по его рекомендации уже второй летний комплект премиори откатываю. На первом откатал 75 000 и наверное ещё бы проездил, но благодаря дорогам от реформаторов после ямки на одном колесе возникли проблемы с кордом. Пришлось новые купить. Знакомый дальнобойщик кстати ещё месяц назад из Белой Церкви фуру шин на Кишинёв возил.
Ну, на Кишинев - верю. В Мюнхен - не верю. У меня, кстати, от тех экспериментов с БЦ проблемы были и с ходовой и с подшипниками. Хотя 1 раз она меня реально спасла - какой-то крендель на пр.Победы передо мной из крайнего левого повернул в правый поворот. Тогда наверное несколько шипов из БЦ точно вылетели, но удалось не влететь в него на скорости 120 (ну, тогда позволял себе, грешен). Ну его нафиг такие эксперименты. Пока что из того на чем ездил, место номер раз гудиер (о-о-о, дасисфантастиш ), потом континенталь и данлоп. Сейчас езжу летом на бриджстоун - не понимаю, почему его ставят на номер раз в рейтингах? Но ямки -т-т-т, правда, 17 радиус. Для себя понял, что эксперименты с БЦ дорого обходятся.
Так вопрос не в Кишинёве. На Мюнхен их просто не хватит . Так их разгребают.
Времена недавние. Конец прошлого года. Причём неважно какие шины и для какой техники. Я кстати сам по его рекомендации уже второй летний комплект премиори откатываю. На первом откатал 75 000 и наверное ещё бы проездил, но благодаря дорогам от реформаторов после ямки на одном колесе возникли проблемы с кордом. Пришлось новые купить. Знакомый дальнобойщик кстати ещё месяц назад из Белой Церкви фуру шин на Кишинёв возил.
Ну, на Кишинев - верю. В Мюнхен - не верю. У меня, кстати, от тех экспериментов с БЦ проблемы были и с ходовой и с подшипниками. Хотя 1 раз она меня реально спасла - какой-то крендель на пр.Победы передо мной из крайнего левого повернул в правый поворот. Тогда наверное несколько шипов из БЦ точно вылетели, но удалось не влететь в него на скорости 120 (ну, тогда позволял себе, грешен). Ну его нафиг такие эксперименты. Пока что из того на чем ездил, место номер раз гудиер (о-о-о, дасисфантастиш ), потом континенталь и данлоп. Сейчас езжу летом на бриджстоун - не понимаю, почему его ставят на номер раз в рейтингах? Но ямки -т-т-т, правда, 17 радиус. Для себя понял, что эксперименты с БЦ дорого обходятся.
Так вопрос не в Кишинёве. На Мюнхен их просто не хватит . Так их разгребают.
Вау! А шо такое? Все тойота выгребает? И небось на лексусы, исключительно на рынок США БЦ идет?