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Найбільший виробник шин в
Україні вирішив піти з ринку

Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:26

Эхх....Росава, дешевые шины были...
papazina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:01

Прибыль - приватизируем.
Убытки - национализируем

И конечно же: "в любой непонятной ситуации - сжигай склады" :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:08

Звільненя территорій починається з ліквідації промисловості та видачі міграційних карт молодому, працеспроможному населенню.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
KeepWarm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:42

Re: Найбільший виробник шин в Україні вирішив піти з ринку

  Ratatui написав:Так, что походу маланец очередную многоходовку придумал как налоги не платить и всех кинуть.


Напомним, Государственная фискальная служба обвиняет "Росаву" в выведении за границу $52,66 и требует уплатить в госбюджет 1,3 млрд грн пени.
ЧАО "Росава" эксплуатирует Белоцерковский шинный завод. Экспортом продукции этого завода в последнее время занимается ООО "Премиори" (Белая Церковь Киевской обл.).
"Росава" входит в финансово-промышленную группу Константина Жеваго. https://delo.ua/business/zhevago-reshil ... va-342121/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 16:35

Бедные зрадафилы:
Ликвидация "Росавы" не повлияет на работу Белоцерковского шинного завода – директор компании

Киев. 4 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Ликвидация ЧАО "Росава" (Белая Церковь Киевской
обл.) не окажет негативного влияния на работу Белоцерковского шинного завода,
сообщила пресс-служба компании со ссылкой на генерального директора "Росавы"
Александра Далибу.
"Решение общего собрания акционеров, состоявшегося 30 апреля 2018 года (о
ликвидации "Росавы" – /ИФ/), по сути, представляет собой реструктуризацию
предприятия в рамках действующего законодательства Украины и соответствует
требованиям рынка о разделении разных сегментов: производства шин, их
реализации, маркетинговой стратегии и пр. Реструктуризация предусматривает
полное сохранение существующих рабочих мест, увеличение объема производства", -
цитирует его пресс-служба.
По словам А.Далибы, акционеры намерены инвестировать дополнительные средства в
развитие Белоцерковского шинного завода и других предприятий "Росавы", объем
производства планируется увеличить, а штат расширять не менее чем на 75-125 чел. ежегодно.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 19:34

komp

нее, ну так не интересно комментировать :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 19:44

Может это то АО Росава. Что ещё недавно на ПТФС котировалось?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:24

  Ratatui написав:rjkz

Времена недавние. Конец прошлого года. Причём неважно какие шины и для какой техники. Я кстати сам по его рекомендации уже второй летний комплект премиори откатываю. На первом откатал 75 000 и наверное ещё бы проездил, но благодаря дорогам от реформаторов после ямки на одном колесе возникли проблемы с кордом. Пришлось новые купить. Знакомый дальнобойщик кстати ещё месяц назад из Белой Церкви фуру шин на Кишинёв возил.


Ну, на Кишинев - верю. В Мюнхен - не верю.
У меня, кстати, от тех экспериментов с БЦ проблемы были и с ходовой и с подшипниками. Хотя 1 раз она меня реально спасла - какой-то крендель на пр.Победы передо мной из крайнего левого повернул в правый поворот. Тогда наверное несколько шипов из БЦ точно вылетели, но удалось не влететь в него на скорости 120 (ну, тогда позволял себе, грешен).
Ну его нафиг такие эксперименты.
Пока что из того на чем ездил, место номер раз гудиер (о-о-о, дасисфантастиш :lol: ), потом континенталь и данлоп. Сейчас езжу летом на бриджстоун - не понимаю, почему его ставят на номер раз в рейтингах? Но ямки -т-т-т, правда, 17 радиус.
Для себя понял, что эксперименты с БЦ дорого обходятся.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:19

  rjkz написав:
  Ratatui написав:rjkz

Времена недавние. Конец прошлого года. Причём неважно какие шины и для какой техники. Я кстати сам по его рекомендации уже второй летний комплект премиори откатываю. На первом откатал 75 000 и наверное ещё бы проездил, но благодаря дорогам от реформаторов после ямки на одном колесе возникли проблемы с кордом. Пришлось новые купить. Знакомый дальнобойщик кстати ещё месяц назад из Белой Церкви фуру шин на Кишинёв возил.


Ну, на Кишинев - верю. В Мюнхен - не верю.
У меня, кстати, от тех экспериментов с БЦ проблемы были и с ходовой и с подшипниками. Хотя 1 раз она меня реально спасла - какой-то крендель на пр.Победы передо мной из крайнего левого повернул в правый поворот. Тогда наверное несколько шипов из БЦ точно вылетели, но удалось не влететь в него на скорости 120 (ну, тогда позволял себе, грешен).
Ну его нафиг такие эксперименты.
Пока что из того на чем ездил, место номер раз гудиер (о-о-о, дасисфантастиш :lol: ), потом континенталь и данлоп. Сейчас езжу летом на бриджстоун - не понимаю, почему его ставят на номер раз в рейтингах? Но ямки -т-т-т, правда, 17 радиус.
Для себя понял, что эксперименты с БЦ дорого обходятся.


Так вопрос не в Кишинёве. На Мюнхен их просто не хватит :mrgreen: . Так их разгребают.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:34

  Ratatui написав:
  rjkz написав:
  Ratatui написав:rjkz

Времена недавние. Конец прошлого года. Причём неважно какие шины и для какой техники. Я кстати сам по его рекомендации уже второй летний комплект премиори откатываю. На первом откатал 75 000 и наверное ещё бы проездил, но благодаря дорогам от реформаторов после ямки на одном колесе возникли проблемы с кордом. Пришлось новые купить. Знакомый дальнобойщик кстати ещё месяц назад из Белой Церкви фуру шин на Кишинёв возил.


Ну, на Кишинев - верю. В Мюнхен - не верю.
У меня, кстати, от тех экспериментов с БЦ проблемы были и с ходовой и с подшипниками. Хотя 1 раз она меня реально спасла - какой-то крендель на пр.Победы передо мной из крайнего левого повернул в правый поворот. Тогда наверное несколько шипов из БЦ точно вылетели, но удалось не влететь в него на скорости 120 (ну, тогда позволял себе, грешен).
Ну его нафиг такие эксперименты.
Пока что из того на чем ездил, место номер раз гудиер (о-о-о, дасисфантастиш :lol: ), потом континенталь и данлоп. Сейчас езжу летом на бриджстоун - не понимаю, почему его ставят на номер раз в рейтингах? Но ямки -т-т-т, правда, 17 радиус.
Для себя понял, что эксперименты с БЦ дорого обходятся.


Так вопрос не в Кишинёве. На Мюнхен их просто не хватит :mrgreen: . Так их разгребают.


Вау! А шо такое? Все тойота выгребает? И небось на лексусы, исключительно на рынок США БЦ идет?
rjkz
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