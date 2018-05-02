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Податки за знесені будинки
і платіжки за 3 роки: як...

Податки за знесені будинки і платіжки за 3 роки: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:35

Податки за знесені будинки і платіжки за 3 роки: як...

Пропонуємо до обговорення:
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Дивися повний текст Податки за знесені будинки і платіжки за 3 роки: як платити податок на нерухомість.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:36

Эта статья - манипулятивная. Это видно по довольно (негативным) эмоциональным терминам, которые применяет автор.

Кроме того, пункты НКУ 266.10.2 и 266.10.3 ничего не добавляют нового. Похоже что это просто разъяснительные пункты. Конкретно 266.10.3 по сути содержит ссылку на статью НКУ в которой прописан срок давности в 3 года.
Erufu
 
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