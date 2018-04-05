RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На арсеналах у Балаклії
після утилізації снарядів...

На арсеналах у Балаклії після утилізації снарядів...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:25

На арсеналах у Балаклії після утилізації снарядів...

Пропонуємо до обговорення:
На військових складах в Балаклії Харківської області чутні вибухи.

Дивися повний текст На арсеналах у Балаклії після утилізації снарядів почалася пожежа.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81719
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:25

Видимо джавелины уже украли
dexter
 
Повідомлень: 74
З нами з: 10.04.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: makishin60 і 27 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Росіяни знову почали літати у Єгипет після 2,5 років...
R2 » Чет 12 кві, 2018 12:39
6 294
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 кві, 2018 09:56
sequence
Після 6 Гб: "Київстар" встановив обмеження на швидкість... 1, 2, 3
R2 » Вів 10 кві, 2018 19:28
24 1581
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 12:38
safonovstanislav
Після старту "Північного потоку-2" транзит газу через... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 04 кві, 2018 09:16
34 2814
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 кві, 2018 17:01
Ratatui
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.