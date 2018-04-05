На військових складах в Балаклії Харківської області чутні вибухи.
Дивися повний текст На арсеналах у Балаклії після утилізації снарядів почалася пожежа.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:25
На арсеналах у Балаклії після утилізації снарядів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На арсеналах у Балаклії після утилізації снарядів почалася пожежа.
Зараз переглядають цей форум: makishin60 і 29 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|