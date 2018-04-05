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На арсеналах у Балаклії
після утилізації снарядів...

На арсеналах у Балаклії після утилізації снарядів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:25

На арсеналах у Балаклії після утилізації снарядів...

Пропонуємо до обговорення:
На військових складах в Балаклії Харківської області чутні вибухи.

Дивися повний текст На арсеналах у Балаклії після утилізації снарядів почалася пожежа.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:25

Видимо джавелины уже украли
dexter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:37

  dexter написав:Видимо джавелины уже украли


Быстро вы переобулись, предыдущий вариант в методичке был "джавелины в Украину не поставят".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:59

а может и не было никаких джавелинов
dexter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:10

Re: на арсеналах

  dexter написав:джавелины уже украли

были - не были
на что это влияет? а склады все горят
sal
 
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