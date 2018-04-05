На військових складах в Балаклії Харківської області чутні вибухи.
Дивися повний текст На арсеналах у Балаклії після утилізації снарядів почалася пожежа.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 16:25
На арсеналах у Балаклії після утилізації снарядів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На арсеналах у Балаклії після утилізації снарядів почалася пожежа.
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:37
Быстро вы переобулись, предыдущий вариант в методичке был "джавелины в Украину не поставят".
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:24
sal, стабильность.
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