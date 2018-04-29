Мінфін хоче створити систему перевірки законності отримання грошей українцями.
Дивися повний текст Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть соціальних виплат.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 16:26
Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть соціальних виплат.
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:26
Чиновник может инициировать проверку на основании того что ему не понравилось ФИО, внешний вид, пол, личная неприязнь (нужное подчеркнуть) человека и мурыжить его полгода, а наказания за ошибку не понесет? Гениальный закон! И после этого кто-то удивляется что люди валят из страны и рейтинг у действующей власти ниже плинтуса?
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Додано: Чет 03 тра, 2018 16:39
Попробуйте податься на соц. выплату где-нибудь во Франции. Вам всю квартиру перевернут и посчитают стоимость всех телевизоров, ковров и сантехники. Там знают цену деньгам налогоплательщиков.
У нас же хитрожопые продолжают наживаться на честных налогоплательщиках, которые мало того, что полностью оплачивают все за себя, так еще и обязаны содержать армию хитрожопых. Минфин все делает правильно.
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