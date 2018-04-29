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Тотальне стеження: як
українців позбавлятимуть...

Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:26

Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін хоче створити систему перевірки законності отримання грошей українцями.

Дивися повний текст Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть соціальних виплат.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:26

Чиновник может инициировать проверку на основании того что ему не понравилось ФИО, внешний вид, пол, личная неприязнь (нужное подчеркнуть) человека и мурыжить его полгода, а наказания за ошибку не понесет? Гениальный закон! И после этого кто-то удивляется что люди валят из страны и рейтинг у действующей власти ниже плинтуса?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:39

  RomanTik написав:Чиновник может инициировать проверку на основании того что ему не понравилось ФИО, внешний вид, пол, личная неприязнь (нужное подчеркнуть) человека и мурыжить его полгода, а наказания за ошибку не понесет? Гениальный закон! И после этого кто-то удивляется что люди валят из страны и рейтинг у действующей власти ниже плинтуса?

Попробуйте податься на соц. выплату где-нибудь во Франции. Вам всю квартиру перевернут и посчитают стоимость всех телевизоров, ковров и сантехники. Там знают цену деньгам налогоплательщиков.

У нас же хитрожопые продолжают наживаться на честных налогоплательщиках, которые мало того, что полностью оплачивают все за себя, так еще и обязаны содержать армию хитрожопых. Минфин все делает правильно.
Kart
 
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