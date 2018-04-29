Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...

Додано: Чет 03 тра, 2018 22:47

как я понял из статьи это закон который будет работать задним числом, что противоречит всем логическим и правовым нормам. Это типа так что ли ? - Мы вам три года назад назад начислилы и выдавали субсидию 3 года подряд, прошло еще три года, а вот теперь вышел закон по которому она вам она не положена - верните пожалуйста за три года ... так что ли ?



Перевірки інформації розділені на три етапи: превентивну, поточну і ретроспективну верифікації. Тобто одержувача перевірять при зверненні по допомогу, під час або вже по завершенні виплат – але не пізніше, ніж через три роки після їх закінчення.



охренеть ... либо журналисти что то перепутали либо я не так понял либо все таки закон будет распростарняться на субсидии начисленные с момента принятия закона , но в любом случае это жестоко взыскать через три года

свинорыл