Мінфін хоче створити систему перевірки законності отримання грошей українцями.
Дивися повний текст Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть соціальних виплат.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 16:26
Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть соціальних виплат.
Додано: Чет 03 тра, 2018 16:26
Чиновник может инициировать проверку на основании того что ему не понравилось ФИО, внешний вид, пол, личная неприязнь (нужное подчеркнуть) человека и мурыжить его полгода, а наказания за ошибку не понесет? Гениальный закон! И после этого кто-то удивляется что люди валят из страны и рейтинг у действующей власти ниже плинтуса?
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Додано: Чет 03 тра, 2018 16:39
Попробуйте податься на соц. выплату где-нибудь во Франции. Вам всю квартиру перевернут и посчитают стоимость всех телевизоров, ковров и сантехники. Там знают цену деньгам налогоплательщиков.
У нас же хитрожопые продолжают наживаться на честных налогоплательщиках, которые мало того, что полностью оплачивают все за себя, так еще и обязаны содержать армию хитрожопых. Минфин все делает правильно.
Додано: Чет 03 тра, 2018 18:09
стесняюсь спросить - а во франции тоже чиновник может полгода мурыжить получателя соц. помощи и в случае ошибки - ему ничего не будет?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 03 тра, 2018 18:17
1) Это лишь законопроект.
2) Откуда именно вы сделали вывод, что проведение или непроведение проверок - принимается неким чиновником в индивидуальном порядке, а не как стандартный набор запросов по каждому, кто обратился? Тем более запросы идут не к получателю, а к третьим организациям, так что "мурыжить" его никто не будет
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Додано: Чет 03 тра, 2018 20:18
Faceless, а что на счет этого?
чиновник посчитал сомнительным фактор, суд доказал обратное, пол года человек трепал себе нервы и терял время на беготню по инстанциям и никто не виноват? Это нормально для европейской страны? Значит плохой законопроект!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Чет 03 тра, 2018 22:36
Я днем так и не смог почитать законопроект - не открывался сайт Минфина. Законопроект может и омно, не спорю. Но если говорить конкретно о данном вопросе - я вот не вижу по поводу чего именно судится, кто и в чем должен быть виноват то? Субсидия - это льгота, которую МОГУТ предоставить. Не понмю, чтобы где-то звучало, что ее обязаны дать. В оценке потенциального получателя субсидии много субъективных факторов - этого не избежать. Какие основания при этом вводить отвественность? За оценку, которая в принцпе не можт быть абсолютно объективной? Если есть спорные моменты и они решаются в судах, и суды затягиваются - что в этом такого странного? По вашему такого нет в тех же странах ЕС? Это редкие случаи, и они могут быть везде
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 03 тра, 2018 22:47
Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
как я понял из статьи это закон который будет работать задним числом, что противоречит всем логическим и правовым нормам. Это типа так что ли ? - Мы вам три года назад назад начислилы и выдавали субсидию 3 года подряд, прошло еще три года, а вот теперь вышел закон по которому она вам она не положена - верните пожалуйста за три года ... так что ли ?
Перевірки інформації розділені на три етапи: превентивну, поточну і ретроспективну верифікації. Тобто одержувача перевірять при зверненні по допомогу, під час або вже по завершенні виплат – але не пізніше, ніж через три роки після їх закінчення.
охренеть ... либо журналисти что то перепутали либо я не так понял либо все таки закон будет распростарняться на субсидии начисленные с момента принятия закона , но в любом случае это жестоко взыскать через три года
свинорыл
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