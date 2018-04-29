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Тотальне стеження: як
українців позбавлятимуть...

Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:26

Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін хоче створити систему перевірки законності отримання грошей українцями.

Дивися повний текст Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть соціальних виплат.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:26

Чиновник может инициировать проверку на основании того что ему не понравилось ФИО, внешний вид, пол, личная неприязнь (нужное подчеркнуть) человека и мурыжить его полгода, а наказания за ошибку не понесет? Гениальный закон! И после этого кто-то удивляется что люди валят из страны и рейтинг у действующей власти ниже плинтуса?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:39

  RomanTik написав:Чиновник может инициировать проверку на основании того что ему не понравилось ФИО, внешний вид, пол, личная неприязнь (нужное подчеркнуть) человека и мурыжить его полгода, а наказания за ошибку не понесет? Гениальный закон! И после этого кто-то удивляется что люди валят из страны и рейтинг у действующей власти ниже плинтуса?

Попробуйте податься на соц. выплату где-нибудь во Франции. Вам всю квартиру перевернут и посчитают стоимость всех телевизоров, ковров и сантехники. Там знают цену деньгам налогоплательщиков.

У нас же хитрожопые продолжают наживаться на честных налогоплательщиках, которые мало того, что полностью оплачивают все за себя, так еще и обязаны содержать армию хитрожопых. Минфин все делает правильно.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:09

  Kart написав: Попробуйте податься на соц. выплату где-нибудь во Франции. Вам всю квартиру перевернут и посчитают стоимость всех телевизоров, ковров и сантехники. Там знают цену деньгам налогоплательщиков. У нас же хитрожопые продолжают наживаться на честных налогоплательщиках, которые мало того, что полностью оплачивают все за себя, так еще и обязаны содержать армию хитрожопых. Минфин все делает правильно.

стесняюсь спросить - а во франции тоже чиновник может полгода мурыжить получателя соц. помощи и в случае ошибки - ему ничего не будет?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 18:17

  RomanTik написав:
  Kart написав: Попробуйте податься на соц. выплату где-нибудь во Франции. Вам всю квартиру перевернут и посчитают стоимость всех телевизоров, ковров и сантехники. Там знают цену деньгам налогоплательщиков. У нас же хитрожопые продолжают наживаться на честных налогоплательщиках, которые мало того, что полностью оплачивают все за себя, так еще и обязаны содержать армию хитрожопых. Минфин все делает правильно.

стесняюсь спросить - а во франции тоже чиновник может полгода мурыжить получателя соц. помощи и в случае ошибки - ему ничего не будет?

1) Это лишь законопроект.
2) Откуда именно вы сделали вывод, что проведение или непроведение проверок - принимается неким чиновником в индивидуальном порядке, а не как стандартный набор запросов по каждому, кто обратился? Тем более запросы идут не к получателю, а к третьим организациям, так что "мурыжить" его никто не будет
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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:18

Faceless, а что на счет этого?
По его словам, в случае, если выплаты отменят (или, например, пересчитают пенсию без учета факторов, которые чиновники посчитали сомнительными), то судиться придется очень долго – от полугода и дольше. В то же время, чиновники не понесут никакого наказания за свои действия, поскольку его попросту нет.

чиновник посчитал сомнительным фактор, суд доказал обратное, пол года человек трепал себе нервы и терял время на беготню по инстанциям и никто не виноват? Это нормально для европейской страны? Значит плохой законопроект!
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:36

  RomanTik написав:Faceless, а что на счет этого?
По его словам, в случае, если выплаты отменят (или, например, пересчитают пенсию без учета факторов, которые чиновники посчитали сомнительными), то судиться придется очень долго – от полугода и дольше. В то же время, чиновники не понесут никакого наказания за свои действия, поскольку его попросту нет.

чиновник посчитал сомнительным фактор, суд доказал обратное, пол года человек трепал себе нервы и терял время на беготню по инстанциям и никто не виноват? Это нормально для европейской страны? Значит плохой законопроект!

Я днем так и не смог почитать законопроект - не открывался сайт Минфина. Законопроект может и омно, не спорю. Но если говорить конкретно о данном вопросе - я вот не вижу по поводу чего именно судится, кто и в чем должен быть виноват то? Субсидия - это льгота, которую МОГУТ предоставить. Не понмю, чтобы где-то звучало, что ее обязаны дать. В оценке потенциального получателя субсидии много субъективных факторов - этого не избежать. Какие основания при этом вводить отвественность? За оценку, которая в принцпе не можт быть абсолютно объективной? Если есть спорные моменты и они решаются в судах, и суды затягиваются - что в этом такого странного? По вашему такого нет в тех же странах ЕС? Это редкие случаи, и они могут быть везде
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 22:47

Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...

как я понял из статьи это закон который будет работать задним числом, что противоречит всем логическим и правовым нормам. Это типа так что ли ? - Мы вам три года назад назад начислилы и выдавали субсидию 3 года подряд, прошло еще три года, а вот теперь вышел закон по которому она вам она не положена - верните пожалуйста за три года ... так что ли ?

Перевірки інформації розділені на три етапи: превентивну, поточну і ретроспективну верифікації. Тобто одержувача перевірять при зверненні по допомогу, під час або вже по завершенні виплат – але не пізніше, ніж через три роки після їх закінчення.

охренеть ... либо журналисти что то перепутали либо я не так понял либо все таки закон будет распростарняться на субсидии начисленные с момента принятия закона , но в любом случае это жестоко взыскать через три года
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:42

Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...

механизм интересует. Вот мой частный пример - родители на субсидии, я с ними не живу, но: утеплил дом, построил беседку, теплицу, завез немного мебели и техники. По такому поводу их можно субсидии лишить? или им нужно судиться за деньги, которых у них нет?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:48

  yama написав:как я понял из статьи это закон который будет работать задним числом, что противоречит всем логическим и правовым нормам. Это типа так что ли ? - Мы вам три года назад назад начислилы и выдавали субсидию 3 года подряд, прошло еще три года, а вот теперь вышел закон по которому она вам она не положена - верните пожалуйста за три года ... так что ли ? Перевірки інформації розділені на три етапи: превентивну, поточну і ретроспективну верифікації. Тобто одержувача перевірять при зверненні по допомогу, під час або вже по завершенні виплат – але не пізніше, ніж через три роки після їх закінчення. охренеть ... либо журналисти что то перепутали либо я не так понял либо все таки закон будет распростарняться на субсидии начисленные с момента принятия закона , но в любом случае это жестоко взыскать через три года

Нет, не так. Новый закон и новые условия для получения субсидии будут касаться только нового отопительного периода. При этом надо помнить, что проверить могут и правомерность получения субсидий в прошлом, но только в соответствии с теми правилами и законами, которые существовали на тот момент. Например, могут найти старую покупку на более чем 50 тыс, или обнаружить, что субсидиант скрывал доходы. Это было препятствием для получения субсидии по старому закону, не по новому, поэтому такую субсидию могут попросить вернуть, и никакой правовой коллизии в данном случае не будет.
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