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Тотальне стеження: як
українців позбавлятимуть...

Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:37

При подаче документов на субсидию надо читать эти документы. Там написано, если обманешь, вернешь в 2 раза больше(не помню точно, но вернешь то что дали и еще должен останешься). Так что все законно вроде. Не понимаю, каким боком тут пенсии? Например по инвалидности, нога конечно не отрастет, но есть болезни нервной системы, поставили диагноз, дали инвалидность, начисляют пенсию. А, дай Бог, через год, болезнь и отступит, как доказать что она была? Это не фантазия, сын пенсию получает. И я надеюсь, найдем способ побороть болезнь. И не нужна нам эта пенсия будет. А вот захотят сейчас проверить, и заморозят, и будут по комиссиям гонять...
jareck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:05

Вся система субсидий - бред какой-то. Как минимум половина людей получает субсидию, имея левые доходы, которые проконтролировать невозможно: они получают все черным налом, карточками не пользуются. В результате этих "реформ" страдают люди с "белым" доходом. Дополнительный рычаг уравниловки - минимальная зарплата. В стране сейчас сделано все, чтобы на одном уровне были санитарки, уборщицы и вахтеры с врачами и научными сотрудниками. Все это еще больше стимулирует людей уходить в тень.
ygn
 
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