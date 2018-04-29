RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Тотальне стеження: як
українців позбавлятимуть...

Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:37

При подаче документов на субсидию надо читать эти документы. Там написано, если обманешь, вернешь в 2 раза больше(не помню точно, но вернешь то что дали и еще должен останешься). Так что все законно вроде. Не понимаю, каким боком тут пенсии? Например по инвалидности, нога конечно не отрастет, но есть болезни нервной системы, поставили диагноз, дали инвалидность, начисляют пенсию. А, дай Бог, через год, болезнь и отступит, как доказать что она была? Это не фантазия, сын пенсию получает. И я надеюсь, найдем способ побороть болезнь. И не нужна нам эта пенсия будет. А вот захотят сейчас проверить, и заморозят, и будут по комиссиям гонять...
jareck
 
Повідомлень: 34
З нами з: 01.02.17
Подякував: 5 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:05

Вся система субсидий - бред какой-то. Как минимум половина людей получает субсидию, имея левые доходы, которые проконтролировать невозможно: они получают все черным налом, карточками не пользуются. В результате этих "реформ" страдают люди с "белым" доходом. Дополнительный рычаг уравниловки - минимальная зарплата. В стране сейчас сделано все, чтобы на одном уровне были санитарки, уборщицы и вахтеры с врачами и научными сотрудниками. Все это еще больше стимулирует людей уходить в тень.
ygn
 
Повідомлень: 1943
З нами з: 19.02.09
Подякував: 101 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:46

  sequence написав:механизм интересует. Вот мой частный пример - родители на субсидии, я с ними не живу, но: утеплил дом, построил беседку, теплицу, завез немного мебели и техники. По такому поводу их можно субсидии лишить? или им нужно судиться за деньги, которых у них нет?

Тоже интересно. Или уже пропишут что за коммуналку должна платить вся семья.
Если этого не сделают то этот закон не решит проблем с неправомерно полученной госпомощью.
Или придется нанимать армию госслужащих для описи имущества граждан, что по эффекту будет затратнее чем эту помощь оплачивать всем подряд.
Первым делом нужно заставить всех граждан подавать декларации.
Тут ключевое слово - всех.
Потом контролировать доходы с расходами.
При не соответствии - открывать уголовное дело.
А они субсидии собрались лишать тех, чьи родители купили автомобиль на незадекларированные деньги. Клоуны.
В каждой 2й декларации чиновника можно найти несоответствия, а они сидят (с неслабыми зарплатами) и ждут программного обеспечения, при закупке которого можно еще и откатик получить.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2333
З нами з: 27.02.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:16

Re: позбавлятимуть

  sequence написав:утеплил дом, построил беседку, теплицу, завез немного мебели и техники. По такому поводу их можно субсидии лишить?

Конечно.
Один из лозунгов, прозвучавший еще в 2004 и одобряемый до сих пор - "Пенсионеров должны содержать их дети." Ющенко В.
sal
 
Повідомлень: 2301
З нами з: 25.03.16
Подякував: 322 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:19

Re: такую

  Kart написав:субсидию могут попросить вернуть, и никакой правовой коллизии

Попросят вернуть все? - "Речь идет о всех видах выплат из бюджетов всех уровней и соцфондов (пенсии, стипендии, финансовая помощь, субсидии, льготы и др.)"
sal
 
Повідомлень: 2301
З нами з: 25.03.16
Подякував: 322 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:27

  sal написав:
  sequence написав:утеплил дом, построил беседку, теплицу, завез немного мебели и техники. По такому поводу их можно субсидии лишить?

Конечно.
Один из лозунгов, прозвучавший еще в 2004 и одобряемый до сих пор - "Пенсионеров должны содержать их дети." Ющенко В.

У детей пенсионеров - есть свои дети , которых тоже необходимо содержать, и жена в декрете , которая нянчит этих детей - то есть как минимум кроме пенсов- родителей - нужно содержать еще детей и жену. А когда жена выйдет из декрета - то не найдет работу, а детей нужно учить лечить - и тоже не бесплатно :) При наших зарплатах типа 200 долларов или даже 300 долларов ( это уже по-среднему - между правящими бонзами, которые тысячи долларов получают за такие рекомендации - и пересичными такая серединка). Ну и как такое возможно ?На это и 1 человек "ноги протянет".
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4297
З нами з: 07.05.11
Подякував: 637 раз.
Подякували: 417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:39

Re: диагноз

  jareck написав:дали инвалидность, начисляют пенсию

Если инвалид получает доход, позволяющий ему лечиться и вести нормальный образ жизни, то зачем ему пенсия?..
Как и депутатам бесплатный проезд в трамвае.
sal
 
Повідомлень: 2301
З нами з: 25.03.16
Подякував: 322 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:00

  sal написав:
  Kart написав:субсидию могут попросить вернуть, и никакой правовой коллизии

Попросят вернуть все? - "Речь идет о всех видах выплат из бюджетов всех уровней и соцфондов (пенсии, стипендии, финансовая помощь, субсидии, льготы и др.)"

Если платили деньгами то попросят вернуть (это и сейчас работает и практикуется).
А если субсидия без монетизации, то просто отменят субсидию.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2333
З нами з: 27.02.09
Подякував: 195 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:04

Re: система субсидий

  ygn написав:Как минимум половина людей получает субсидию, имея левые доходы, которые проконтролировать невозможно: они получают все черным налом, карточками не пользуются. В результате этих "реформ" страдают люди

Отож)
Раньше криком кричали, что льготы и льготники - это тяжелое наследие Союза.
А в результате получили еще больше льготников и льгот на млрды.
sal
 
Повідомлень: 2301
З нами з: 25.03.16
Подякував: 322 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:06

Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...

Наоборот меньше. До этого дотировали через нефтегаз 100% населения
sal написав:
  ygn написав:Как минимум половина людей получает субсидию, имея левые доходы, которые проконтролировать невозможно: они получают все черным налом, карточками не пользуются. В результате этих "реформ" страдают люди

Отож)
Раньше криком кричали, что льготы и льготники - это тяжелое наследие Союза.
А в результате получили еще больше льготников и льгот на млрды.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20499
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1068 раз.
Подякували: 4546 раз.
 
Профіль
2
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 03 тра, 2018 08:07
57 3573
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 15:13
cannabis_ua
Середня зарплата українців перевищила 8 тисяч гривень 1 ... 4, 5, 6
R2 » Чет 03 тра, 2018 10:10
53 3717
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 05:52
BIGor
Тільки 11% українців згодні з підвищенням пенсійного віку 1, 2
R2 » Нед 29 кві, 2018 11:49
12 640
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 тра, 2018 13:48
Bayern
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.