Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...

Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:37

При подаче документов на субсидию надо читать эти документы. Там написано, если обманешь, вернешь в 2 раза больше(не помню точно, но вернешь то что дали и еще должен останешься). Так что все законно вроде. Не понимаю, каким боком тут пенсии? Например по инвалидности, нога конечно не отрастет, но есть болезни нервной системы, поставили диагноз, дали инвалидность, начисляют пенсию. А, дай Бог, через год, болезнь и отступит, как доказать что она была? Это не фантазия, сын пенсию получает. И я надеюсь, найдем способ побороть болезнь. И не нужна нам эта пенсия будет. А вот захотят сейчас проверить, и заморозят, и будут по комиссиям гонять...