Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:37
При подаче документов на субсидию надо читать эти документы. Там написано, если обманешь, вернешь в 2 раза больше(не помню точно, но вернешь то что дали и еще должен останешься). Так что все законно вроде. Не понимаю, каким боком тут пенсии? Например по инвалидности, нога конечно не отрастет, но есть болезни нервной системы, поставили диагноз, дали инвалидность, начисляют пенсию. А, дай Бог, через год, болезнь и отступит, как доказать что она была? Это не фантазия, сын пенсию получает. И я надеюсь, найдем способ побороть болезнь. И не нужна нам эта пенсия будет. А вот захотят сейчас проверить, и заморозят, и будут по комиссиям гонять...
Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:05
Вся система субсидий - бред какой-то. Как минимум половина людей получает субсидию, имея левые доходы, которые проконтролировать невозможно: они получают все черным налом, карточками не пользуются. В результате этих "реформ" страдают люди с "белым" доходом. Дополнительный рычаг уравниловки - минимальная зарплата. В стране сейчас сделано все, чтобы на одном уровне были санитарки, уборщицы и вахтеры с врачами и научными сотрудниками. Все это еще больше стимулирует людей уходить в тень.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:46
Тоже интересно. Или уже пропишут что за коммуналку должна платить вся семья.
Если этого не сделают то этот закон не решит проблем с неправомерно полученной госпомощью.
Или придется нанимать армию госслужащих для описи имущества граждан, что по эффекту будет затратнее чем эту помощь оплачивать всем подряд.
Первым делом нужно заставить всех граждан подавать декларации.
Тут ключевое слово - всех.
Потом контролировать доходы с расходами.
При не соответствии - открывать уголовное дело.
А они субсидии собрались лишать тех, чьи родители купили автомобиль на незадекларированные деньги. Клоуны.
В каждой 2й декларации чиновника можно найти несоответствия, а они сидят (с неслабыми зарплатами) и ждут программного обеспечения, при закупке которого можно еще и откатик получить.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:16
Re: позбавлятимуть
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:19
Re: такую
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:27
У детей пенсионеров - есть свои дети , которых тоже необходимо содержать, и жена в декрете , которая нянчит этих детей - то есть как минимум кроме пенсов- родителей - нужно содержать еще детей и жену. А когда жена выйдет из декрета - то не найдет работу, а детей нужно учить лечить - и тоже не бесплатно При наших зарплатах типа 200 долларов или даже 300 долларов ( это уже по-среднему - между правящими бонзами, которые тысячи долларов получают за такие рекомендации - и пересичными такая серединка). Ну и как такое возможно ?На это и 1 человек "ноги протянет".
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:39
Re: диагноз
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:00
Если платили деньгами то попросят вернуть (это и сейчас работает и практикуется).
А если субсидия без монетизации, то просто отменят субсидию.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:04
Re: система субсидий
Отож)
Раньше криком кричали, что льготы и льготники - это тяжелое наследие Союза.
А в результате получили еще больше льготников и льгот на млрды.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:06
Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
Наоборот меньше. До этого дотировали через нефтегаз 100% населения
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|