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Тотальне стеження: як
українців позбавлятимуть...

Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:08

Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...

такие усилия, чтобы проверять доходы-расходы миллионов граждан.
а в назк до сих пор проверили пару сотен из нескольких миллионов деклараций чиновников, уже за 2 года. и никаких усилий в этом направлении что-то не видно.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:20

  Faceless написав:Наоборот меньше. До этого дотировали через нефтегаз 100% населения

Но до этого как-то справедливо получалось.
А сейчас половина работающего "в белую" населения платит за себя по полной, доплачивает на субсидии тем кто работает в тени и на космические зарплаты топ. менеджеров Нафтогаза.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:24

  cannabis_ua написав:
  Faceless написав:Наоборот меньше. До этого дотировали через нефтегаз 100% населения

Но до этого как-то справедливо получалось.
А сейчас половина работающего "в белую" населения платит за себя по полной, доплачивает на субсидии тем кто работает в тени и на космические зарплаты топ. менеджеров Нафтогаза.

Выровняется постепенно.
Во-первых, шаг за шагом выбросят тех, кто с неофициальными доходами
Во-вторых, дисбаланс с уровнем доходов постепенно уменьшится, и это автоматически сократит число субсидиантов
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:46

  Faceless написав:
  cannabis_ua написав:Но до этого как-то справедливо получалось.
А сейчас половина работающего "в белую" населения платит за себя по полной, доплачивает на субсидии тем кто работает в тени и на космические зарплаты топ. менеджеров Нафтогаза.

Во-вторых, дисбаланс с уровнем доходов постепенно уменьшится, и это автоматически сократит число субсидиантов

Наверное да. Правда экономика растет очень медленно.
  Faceless написав:Во-первых, шаг за шагом выбросят тех, кто с неофициальными доходами

Не вижу реальных продвижений в этом плане.
Автомобиль можно купить и старше 5 лет.
Квартиры у нас дарят.
В остальных отраслях можно без проблем рассчитыватся налом.
Тур. фирмы вообще валюту принимают.
А что делать со льготниками? Зачем человеку с большими доходами льготы на коммуналку?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:51

Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...

  cannabis_ua написав:Не вижу реальных продвижений в этом плане.
Автомобиль можно купить и старше 5 лет.
Квартиры у нас дарят.
В остальных отраслях можно без проблем рассчитыватся налом.
Тур. фирмы вообще валюту принимают.
А что делать со льготниками? Зачем человеку с большими доходами льготы на коммуналку?

Минфин уже выложил законопроект об инспекции субсидиантов, вчера была новость.
В банках шаг за шагом ужесточают финмониторинг. Это не прямо, но тоже возымеет некоторый эффект.
С расчетами наличкой НБУ понемногу борется. Лимит наличных операций не так давно опускали.
Со льготниками - сложный вопрос. Просто лишить льгот нельзя, Конституция не дает.
Но по мере разрешения других вопросов роль этого станет незначительной.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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