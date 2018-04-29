такие усилия, чтобы проверять доходы-расходы миллионов граждан.
а в назк до сих пор проверили пару сотен из нескольких миллионов деклараций чиновников, уже за 2 года. и никаких усилий в этом направлении что-то не видно.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:08
Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
такие усилия, чтобы проверять доходы-расходы миллионов граждан.
а в назк до сих пор проверили пару сотен из нескольких миллионов деклараций чиновников, уже за 2 года. и никаких усилий в этом направлении что-то не видно.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:20
Но до этого как-то справедливо получалось.
А сейчас половина работающего "в белую" населения платит за себя по полной, доплачивает на субсидии тем кто работает в тени и на космические зарплаты топ. менеджеров Нафтогаза.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:24
Выровняется постепенно.
Во-первых, шаг за шагом выбросят тех, кто с неофициальными доходами
Во-вторых, дисбаланс с уровнем доходов постепенно уменьшится, и это автоматически сократит число субсидиантов
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:46
Наверное да. Правда экономика растет очень медленно.
Не вижу реальных продвижений в этом плане.
Автомобиль можно купить и старше 5 лет.
Квартиры у нас дарят.
В остальных отраслях можно без проблем рассчитыватся налом.
Тур. фирмы вообще валюту принимают.
А что делать со льготниками? Зачем человеку с большими доходами льготы на коммуналку?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:51
Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
Минфин уже выложил законопроект об инспекции субсидиантов, вчера была новость.
В банках шаг за шагом ужесточают финмониторинг. Это не прямо, но тоже возымеет некоторый эффект.
С расчетами наличкой НБУ понемногу борется. Лимит наличных операций не так давно опускали.
Со льготниками - сложный вопрос. Просто лишить льгот нельзя, Конституция не дает.
Но по мере разрешения других вопросов роль этого станет незначительной.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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