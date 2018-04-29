такие усилия, чтобы проверять доходы-расходы миллионов граждан.
а в назк до сих пор проверили пару сотен из нескольких миллионов деклараций чиновников, уже за 2 года. и никаких усилий в этом направлении что-то не видно.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:08
Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
такие усилия, чтобы проверять доходы-расходы миллионов граждан.
а в назк до сих пор проверили пару сотен из нескольких миллионов деклараций чиновников, уже за 2 года. и никаких усилий в этом направлении что-то не видно.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:20
Но до этого как-то справедливо получалось.
А сейчас половина работающего "в белую" населения платит за себя по полной, доплачивает на субсидии тем кто работает в тени и на космические зарплаты топ. менеджеров Нафтогаза.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:24
Выровняется постепенно.
Во-первых, шаг за шагом выбросят тех, кто с неофициальными доходами
Во-вторых, дисбаланс с уровнем доходов постепенно уменьшится, и это автоматически сократит число субсидиантов
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:46
Наверное да. Правда экономика растет очень медленно.
Не вижу реальных продвижений в этом плане.
Автомобиль можно купить и старше 5 лет.
Квартиры у нас дарят.
В остальных отраслях можно без проблем рассчитыватся налом.
Тур. фирмы вообще валюту принимают.
А что делать со льготниками? Зачем человеку с большими доходами льготы на коммуналку?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:51
Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
Минфин уже выложил законопроект об инспекции субсидиантов, вчера была новость.
В банках шаг за шагом ужесточают финмониторинг. Это не прямо, но тоже возымеет некоторый эффект.
С расчетами наличкой НБУ понемногу борется. Лимит наличных операций не так давно опускали.
Со льготниками - сложный вопрос. Просто лишить льгот нельзя, Конституция не дает.
Но по мере разрешения других вопросов роль этого станет незначительной.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:22
Инспекция - это приход домой?
После "чистки" банковской системы, введение налогов и понижениии доходности в наших банках хранят деньги только самые отчаенные.
У торговцев по прежнему нет кассового аппарата.
Неясно что делать с ЧП.
А как пенсию урезали работающим пенсионерам?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:36
Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
Почитать законопроект руки не дошли, но судя по всему все интереснее - обязать банки, выдавать информацию по наличию счетов, остаткам, оборотам, юрлица (работодателей) - уровень ЗП, и тому подобное.
Открываем банковскую отчетности и видим, что "отчаянных" - подавляющее большинство вкладчиков, объемы вкладов растут, и в гривне и в валюте.
Пока нет
И в итоге отменили. Тем более саму пенсию как бы не урезали, ее обложили налогом.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:17
Немного иначе новость подана
Додано: П'ят 04 тра, 2018 23:21
А ЗП они не знали? В банках хранить не будут. Что дальше?
Проценты растут, вклады вместе с процентами. Вклады съедает инфляция (доходность по вкладам ниже инфляции).
В стране неподъемный долг. Кредитные рейтинги ниже плинтуса.
Вкладывайтесь господа.
В крипте и то меньше рисков.
Не отменяйте льготу, урежьте социальные нормы на которые может начисляться льгота.
Фантазии нет?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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