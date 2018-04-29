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Тотальне стеження: як
українців позбавлятимуть...

Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 00:08

Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...

Все бы вам урезать. А может вам нужно увеличить отчисления?? Вы лично сколько тратите в месяц на лекарства и анализы для контроля? Возможно вы застраховали своих пожилых родственников и сориентируйте меня по цене такой страховки?
Moimir
 
Повідомлень: 488
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