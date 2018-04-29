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Додано: Суб 05 тра, 2018 00:08
Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
Все бы вам урезать. А может вам нужно увеличить отчисления?? Вы лично сколько тратите в месяц на лекарства и анализы для контроля? Возможно вы застраховали своих пожилых родственников и сориентируйте меня по цене такой страховки?
Додано: Суб 05 тра, 2018 10:56
Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
Я пишу о том, что анонсировали в законопроекте. Точный перечень того, что они там знали, сказать не могу - я субсидий не оформлял.
В банках как, хранили так и будут. Тем более я вообще сомневаюсь в жизнеспособности такого законопроекта, даже как они в принципе собираются это реализовать: и законодательно (внесение изменений в ряд законов) и технически.
Рост вовсе не на одних процентах, тем более он выше, чем средневзвешенные процентные ставки.
Ну про крипту не надо, не смешно.
Этим как бы и занимаются, если вы не заметили, урезают.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 11:00
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