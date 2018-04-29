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Тотальне стеження: як
українців позбавлятимуть...

Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 00:08

Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...

Все бы вам урезать. А может вам нужно увеличить отчисления?? Вы лично сколько тратите в месяц на лекарства и анализы для контроля? Возможно вы застраховали своих пожилых родственников и сориентируйте меня по цене такой страховки?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:56

Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...

  cannabis_ua написав:А ЗП они не знали? В банках хранить не будут. Что дальше?

Я пишу о том, что анонсировали в законопроекте. Точный перечень того, что они там знали, сказать не могу - я субсидий не оформлял.
В банках как, хранили так и будут. Тем более я вообще сомневаюсь в жизнеспособности такого законопроекта, даже как они в принципе собираются это реализовать: и законодательно (внесение изменений в ряд законов) и технически.
  cannabis_ua написав:Проценты растут, вклады вместе с процентами. Вклады съедает инфляция (доходность по вкладам ниже инфляции).
В стране неподъемный долг. Кредитные рейтинги ниже плинтуса.
Вкладывайтесь господа.
В крипте и то меньше рисков.

Рост вовсе не на одних процентах, тем более он выше, чем средневзвешенные процентные ставки.
Ну про крипту не надо, не смешно.
  cannabis_ua написав:Не отменяйте льготу, урежьте социальные нормы на которые может начисляться льгота.
Фантазии нет?

Этим как бы и занимаются, если вы не заметили, урезают.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:00

  Faceless написав:Наоборот меньше. До этого дотировали через нефтегаз 100%

Зато сейчас дотируют покупку новых вилл и бентли для чинуш и рядомприсовсавшихсяккормушечке
bmwbmw
 
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