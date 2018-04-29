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Тотальне стеження: як
українців позбавлятимуть...

Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 00:08

Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...

Все бы вам урезать. А может вам нужно увеличить отчисления?? Вы лично сколько тратите в месяц на лекарства и анализы для контроля? Возможно вы застраховали своих пожилых родственников и сориентируйте меня по цене такой страховки?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:56

Re: Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...

  cannabis_ua написав:А ЗП они не знали? В банках хранить не будут. Что дальше?

Я пишу о том, что анонсировали в законопроекте. Точный перечень того, что они там знали, сказать не могу - я субсидий не оформлял.
В банках как, хранили так и будут. Тем более я вообще сомневаюсь в жизнеспособности такого законопроекта, даже как они в принципе собираются это реализовать: и законодательно (внесение изменений в ряд законов) и технически.
  cannabis_ua написав:Проценты растут, вклады вместе с процентами. Вклады съедает инфляция (доходность по вкладам ниже инфляции).
В стране неподъемный долг. Кредитные рейтинги ниже плинтуса.
Вкладывайтесь господа.
В крипте и то меньше рисков.

Рост вовсе не на одних процентах, тем более он выше, чем средневзвешенные процентные ставки.
Ну про крипту не надо, не смешно.
  cannabis_ua написав:Не отменяйте льготу, урежьте социальные нормы на которые может начисляться льгота.
Фантазии нет?

Этим как бы и занимаются, если вы не заметили, урезают.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:00

  Faceless написав:Наоборот меньше. До этого дотировали через нефтегаз 100%

Зато сейчас дотируют покупку новых вилл и бентли для чинуш и рядомприсовсавшихсяккормушечке
bmwbmw
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:27

Ну как бы считаю эту новость вполне логичной, зачастую социальные выплаты идут совсем не тем, кто в них реально нуждается. И у нас я тоже такое видел, когда за гуманитарной помощью приезжают на джипах, а матери-одиночки носят гуманитарные продукты в магазины и пытаются обменять на водку.
dolmatov678
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:58

  bmwbmw написав:
  Faceless написав:Наоборот меньше. До этого дотировали через нефтегаз 100%

Зато сейчас дотируют покупку новых вилл и бентли для чинуш и рядомприсовсавшихсяккормушечке

Этой кормушечке столько же лет, сколько Украине. Будто бы присосавшиеся появились только в 2014
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:07

  makishin60 написав:Я бы лишил субсидии тех кто летает отдыхать на моря за границу

Да вы смеетесь ? А у нас есть "моря" ? Ага Болгария или Турция - вам обойдутся весьма скромно , если семьей ехать и снять там квартиру. Не дороже, а порой и дешевле, чем Одесса. Чистота , экология и комфорт выше. А если дети берут на отдых с собой родителей, что бы за внуками там присматривали ? А живут раздельно, в разных городах в Украине. Отдых на морях - очень разный. Кто-то шикует и живет на 10 000 долларов в день. А кто-то на 60 долларов. А то и на 40 долларов в день в кемпинге. Знаю лично банкира - который с друзьями путешествовал на велике по Черногории. Жили в палатках.

Разные и автомобили тоже есть. Я как раз тут согласен первый раз с правительством , что покупка дорогого автомобиля или роскошного отдыха - это аргумент для лишения субсидий. Но скромный отдых бабушки-библиотекаря с внуком в Черногории - который оплатили дети, сами не смогли своего сына повезти на море - не смешите меня. Еще в турбизнесе есть такое сообщество "Фортуна". Люди покупают туры - дешевые путевки. Им гарантируют дешевые номера. Но если в отелях на дешевые номера находятся покупатели без туров( а это часто хотят более дешевые номера) и остаются только самые дорогие - то людей из туров селят в элитные номера. То же - в отеле просто пустуют дорогие номера - и они готовы лучше сдать их более дешево, чем вообще никак. Короче была такая Фортуна. За последние 3 года не знаю, работает ли система? Можно было отдохнуть очень круто - за очень скромные деньги.Но это все зависит от туроператора.
Теоретически все правильно делают,якобы лишая богачей субсидий, а по факту опять огромные затраты на проверяющих не окупятся. Разве что будут наезжать так на неугодных.
kalinavalera1
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