Тотальне стеження: як українців позбавлятимуть...

Додано: Суб 05 тра, 2018 12:07

makishin60 написав: Я бы лишил субсидии тех кто летает отдыхать на моря за границу Я бы лишил субсидии тех кто летает отдыхать на моря за границу

Да вы смеетесь ? А у нас есть "моря" ? Ага Болгария или Турция - вам обойдутся весьма скромно , если семьей ехать и снять там квартиру. Не дороже, а порой и дешевле, чем Одесса. Чистота , экология и комфорт выше. А если дети берут на отдых с собой родителей, что бы за внуками там присматривали ? А живут раздельно, в разных городах в Украине. Отдых на морях - очень разный. Кто-то шикует и живет на 10 000 долларов в день. А кто-то на 60 долларов. А то и на 40 долларов в день в кемпинге. Знаю лично банкира - который с друзьями путешествовал на велике по Черногории. Жили в палатках.Разные и автомобили тоже есть. Я как раз тут согласен первый раз с правительством , что покупка дорогого автомобиля или роскошного отдыха - это аргумент для лишения субсидий. Но скромный отдых бабушки-библиотекаря с внуком в Черногории - который оплатили дети, сами не смогли своего сына повезти на море - не смешите меня. Еще в турбизнесе есть такое сообщество "Фортуна". Люди покупают туры - дешевые путевки. Им гарантируют дешевые номера. Но если в отелях на дешевые номера находятся покупатели без туров( а это часто хотят более дешевые номера) и остаются только самые дорогие - то людей из туров селят в элитные номера. То же - в отеле просто пустуют дорогие номера - и они готовы лучше сдать их более дешево, чем вообще никак. Короче была такая Фортуна. За последние 3 года не знаю, работает ли система? Можно было отдохнуть очень круто - за очень скромные деньги.Но это все зависит от туроператора.Теоретически все правильно делают,якобы лишая богачей субсидий, а по факту опять огромные затраты на проверяющих не окупятся. Разве что будут наезжать так на неугодных.