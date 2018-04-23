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Зі Львова наступного року
літатимуть рейси до США

Зі Львова наступного року літатимуть рейси до США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:01

Зі Львова наступного року літатимуть рейси до США

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила директорка аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького Тетяна Романовська під час відкриття рейсу Львів-Лондон.

Дивися повний текст Зі Львова наступного року літатимуть рейси до США.
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