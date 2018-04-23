Про це заявила директорка аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького Тетяна Романовська під час відкриття рейсу Львів-Лондон.
Дивися повний текст Зі Львова наступного року літатимуть рейси до США.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 17:01
Зі Львова наступного року літатимуть рейси до США
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зі Львова наступного року літатимуть рейси до США.
Додано: Чет 03 тра, 2018 20:47
А сделать 500-800 м дороги Ряшевская-проектированная во Львове для проезда с Сиховского или Франкивского районов до нового терминало слабо,подана петиция на сайте городской власти,подписали 120 чел.Дорогу проектировали к Евро-2012,прошло всего 6 лет!!
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