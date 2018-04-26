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У Німеччині розпочато будівництво
"Північного потоку-2"

У Німеччині розпочато будівництво "Північного потоку-2"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:33

У Німеччині розпочато будівництво "Північного потоку-2"

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив представник "дочки" "Газпрому"

Дивися повний текст У Німеччині розпочато будівництво "Північного потоку-2".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 19:32

Ну, "Южный поток" тоже начинали строить.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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