Про це заявив представник "дочки" "Газпрому"
Дивися повний текст У Німеччині розпочато будівництво "Північного потоку-2".
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Додано: Чет 03 тра, 2018 17:33
У Німеччині розпочато будівництво "Північного потоку-2"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Німеччині розпочато будівництво "Північного потоку-2".
Додано: Чет 03 тра, 2018 19:32
Ну, "Южный поток" тоже начинали строить.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:54
Германия играет в свой интерес.
Во-первых, получает более дешевый газ.
Во-вторых, нет зависимости от стран транзитеров, и политической составляющей.
В-третьих, усиливает свои позиции, за счет возможности продавать и перераспределять энергетические потоки внутри Европы.
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