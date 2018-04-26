У Німеччині розпочато будівництво

Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:54

Германия играет в свой интерес.

Во-первых, получает более дешевый газ.

Во-вторых, нет зависимости от стран транзитеров, и политической составляющей.

В-третьих, усиливает свои позиции, за счет возможности продавать и перераспределять энергетические потоки внутри Европы.