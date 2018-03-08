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Українець намагався провезти
в Росію 15,5 млн. рублів...

Українець намагався провезти в Росію 15,5 млн. рублів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:34

Українець намагався провезти в Росію 15,5 млн. рублів...

Пропонуємо до обговорення:
Українець хотів вивезти гроші в Росію через один з пунктів пропуску Харківської області

Дивися повний текст Українець намагався провезти в Росію 15,5 млн. рублів (відео).
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 17:34

2 момента.
1. Такие находки никогда не делают случайно. В подавляющем большинстве случаев это оперативная информация. Это ни хорошо и ни плохо. Это работа оперативников.

2. Эти деньги можно было смело задекларовать и везти официально. Выше 10 000 требуется декларация, но не источник происхождения.

В свое время российские таможенники в СМИ сообщали о фактах вывоза в прямом смысле чемоданов денег с декларациями и они прямо говорили, что ничего по закону при наличии декларации делать были не должны.

Тут конечно есть риск, что с декларацией далеко не уехать, но и сумма немалая, чтобы не подумать как ее без рисков перевезти.

15 млн дерева это 250 килобаксов - 25 ходок одиночно без декларирования и всего 5 ходок с салоном людей без нарушения закона.

Ну и среднестатистический человек 250 килобаксов в одном месте сразу никогда не видел.
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