Українець намагався провезти в Росію 15,5 млн. рублів...

Додано: Чет 03 тра, 2018 17:34

2 момента.

1. Такие находки никогда не делают случайно. В подавляющем большинстве случаев это оперативная информация. Это ни хорошо и ни плохо. Это работа оперативников.



2. Эти деньги можно было смело задекларовать и везти официально. Выше 10 000 требуется декларация, но не источник происхождения.



В свое время российские таможенники в СМИ сообщали о фактах вывоза в прямом смысле чемоданов денег с декларациями и они прямо говорили, что ничего по закону при наличии декларации делать были не должны.



Тут конечно есть риск, что с декларацией далеко не уехать, но и сумма немалая, чтобы не подумать как ее без рисков перевезти.



15 млн дерева это 250 килобаксов - 25 ходок одиночно без декларирования и всего 5 ходок с салоном людей без нарушения закона.



Ну и среднестатистический человек 250 килобаксов в одном месте сразу никогда не видел.