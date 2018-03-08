Українець намагався провезти в Росію 15,5 млн. рублів...

Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:21

Кто там мне говорил что нелегального вывоза валюты из Украины не существует?

Вывозят конечно чуть менее чем завозят гастеры, но в общем сумма идет на миллиарды баксов. Оценочно - около 5-6 млрд в год.