Міносвіти оприлюднило новий проект Закону «Про повну середню освіту».
Дивися повний текст За новими правилами в школу: оприлюднено проект Закону «Про середню освіту».
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Додано: Чет 03 тра, 2018 20:00
За новими правилами в школу: оприлюднено проект Закону...
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Дивися повний текст За новими правилами в школу: оприлюднено проект Закону «Про середню освіту».
Додано: Чет 03 тра, 2018 20:00
Какое-то бла-бла-бла. Ни одной реальной реформы, разница только в том, что вырастет количество потерянных впустую лет у детей и истраченных на это бюджетных денег.
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