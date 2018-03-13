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За новими правилами в школу:
оприлюднено проект Закону...

За новими правилами в школу: оприлюднено проект Закону...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:00

За новими правилами в школу: оприлюднено проект Закону...

Пропонуємо до обговорення:
Міносвіти оприлюднило новий проект Закону «Про повну середню освіту».

Дивися повний текст За новими правилами в школу: оприлюднено проект Закону «Про середню освіту».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:00

Какое-то бла-бла-бла. Ни одной реальной реформы, разница только в том, что вырастет количество потерянных впустую лет у детей и истраченных на это бюджетных денег.
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