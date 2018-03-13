Міносвіти оприлюднило новий проект Закону «Про повну середню освіту».
Дивися повний текст За новими правилами в школу: оприлюднено проект Закону «Про середню освіту».
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Додано: Чет 03 тра, 2018 20:00
За новими правилами в школу: оприлюднено проект Закону...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За новими правилами в школу: оприлюднено проект Закону «Про середню освіту».
Додано: Чет 03 тра, 2018 20:00
Какое-то бла-бла-бла. Ни одной реальной реформы, разница только в том, что вырастет количество потерянных впустую лет у детей и истраченных на это бюджетных денег.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:23
О чем они вообще говорят?? Книг нет, те что есть не всегда совпадают с программами обучения, с родителей дерут деньги в "фонды школы", дети поделены на "своих" и общих, педагоги выбивают с родителей деньги путем "репетиторства", иначе плеввть на знания, но хорошей оценки ребенку не видать.. да и репетиторство это не дает знаний а фактически покупка оценок...уровень многих педагогов ниже плинтуса, дети не раз рассказывали как учитель скажет тему и потом пол урока трепет по мобильному...
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:12
"устранение дискриминации"? Зачем в законе ограничили использование в школах для нац.меншинств языков? Это способствует объединению страны?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:30
В долгосроке - способствует
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:54
ну да, ну да. Чем Вас, европатриотов, не устраивал закон Кивалова-Колесниченко, одобренный венецианской комиссией? Опыт человечества показывает, что любые репрессивные законы приводят к самым негативным последствиям. Это же не сирийцев немецкому учить - все друг друга понимают, да и многие украинцы в быту пользуются русским, венгерским, польским, румынским просто потому, что на нем говорили предки. Но все неймется этим витренкам сотоварищи. Но ниче, время идет, рейтинги у "еврореформаторов" близки к статистической погрешности, а народ, надеюсь, посмотрит и в следующий раз не ошибется с выбором - как-то через раз получается. или через два
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:59
Re: не способствует
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