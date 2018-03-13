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За новими правилами в школу:
оприлюднено проект Закону...

За новими правилами в школу: оприлюднено проект Закону...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:00

За новими правилами в школу: оприлюднено проект Закону...

Пропонуємо до обговорення:
Міносвіти оприлюднило новий проект Закону «Про повну середню освіту».

Дивися повний текст За новими правилами в школу: оприлюднено проект Закону «Про середню освіту».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:00

Какое-то бла-бла-бла. Ни одной реальной реформы, разница только в том, что вырастет количество потерянных впустую лет у детей и истраченных на это бюджетных денег.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:23

О чем они вообще говорят?? Книг нет, те что есть не всегда совпадают с программами обучения, с родителей дерут деньги в "фонды школы", дети поделены на "своих" и общих, педагоги выбивают с родителей деньги путем "репетиторства", иначе плеввть на знания, но хорошей оценки ребенку не видать.. да и репетиторство это не дает знаний а фактически покупка оценок...уровень многих педагогов ниже плинтуса, дети не раз рассказывали как учитель скажет тему и потом пол урока трепет по мобильному...
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:12

"устранение дискриминации"? Зачем в законе ограничили использование в школах для нац.меншинств языков? Это способствует объединению страны?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:30

  cannabis_ua написав:"устранение дискриминации"? Зачем в законе ограничили использование в школах для нац.меншинств языков? Это способствует объединению страны?

В долгосроке - способствует
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:54

  Faceless написав:..
В долгосроке - способствует
ну да, ну да. Чем Вас, европатриотов, не устраивал закон Кивалова-Колесниченко, одобренный венецианской комиссией? Опыт человечества показывает, что любые репрессивные законы приводят к самым негативным последствиям. Это же не сирийцев немецкому учить - все друг друга понимают, да и многие украинцы в быту пользуются русским, венгерским, польским, румынским просто потому, что на нем говорили предки. Но все неймется этим витренкам сотоварищи. Но ниче, время идет, рейтинги у "еврореформаторов" близки к статистической погрешности, а народ, надеюсь, посмотрит и в следующий раз не ошибется с выбором - как-то через раз получается. или через два
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:59

Re: не способствует

  sequence написав:посмотрит и в следующий раз не ошибется с выбором - как-то через раз получается. или через два

И кого народ выберет в следующий раз?
это фантастика
sal
 
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