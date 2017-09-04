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To the Moon: криптовалютні
ентузіасти видобувають...

To the Moon: криптовалютні ентузіасти видобувають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:01

To the Moon: криптовалютні ентузіасти видобувають...

Пропонуємо до обговорення:
Майнінгова компанія вирішила почати видобувати біткойни на межі з космосом, для чого відправила повітряну кулю в стратосферу на висоту понад 35 000 метрів.

Дивися повний текст To the Moon: криптовалютні ентузіасти видобувають Bitcoin на висоті 35 000 метрів (фото).
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:02

Как только не пиарят финансовую пирамиду.
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