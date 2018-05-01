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Експерти повідомили, як
змінилися ціни на житло на...

Експерти повідомили, як змінилися ціни на житло на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:26

Експерти повідомили, як змінилися ціни на житло на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у своєму щомісячному огляді ринку житлової нерухомості Києва повідомили аналітики порталу Столична нерухомість.

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