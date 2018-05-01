Про це у своєму щомісячному огляді ринку житлової нерухомості Києва повідомили аналітики порталу Столична нерухомість.
Дивися повний текст Експерти повідомили, як змінилися ціни на житло на первинному ринку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 тра, 2018 20:26
Експерти повідомили, як змінилися ціни на житло на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти повідомили, як змінилися ціни на житло на первинному ринку.
Додано: Чет 03 тра, 2018 20:26
Человек с бульвара Капуцинов фрагмент: Сдаётся мне, джентльмены, это была… комедия.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:06
реклама
|