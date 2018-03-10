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Гейтс інвестує $12 млн у
розробку універсальної вакцини

Гейтс інвестує $12 млн у розробку універсальної вакцини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:21

Гейтс інвестує $12 млн у розробку універсальної вакцини

Пропонуємо до обговорення:
Благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс оголосив конкурс проектів з розробки універсальної вакцини проти різних штамів вірусу грипу, повідомляє видання Naked Science.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 23:21

Не густо, учитывая его ресурсы и возможности... Это все-равно, что я бы выделил из своих доходов 500грн "на развитие чего-то там". Как в кафе сходил перекусить. Вот если бы он инвестировал 300-500млн - это было бы достойно уважения, а так это выглядит несерьезно...
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