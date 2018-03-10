Благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс оголосив конкурс проектів з розробки універсальної вакцини проти різних штамів вірусу грипу, повідомляє видання Naked Science.
Дивися повний текст Гейтс інвестує $12 млн у розробку універсальної вакцини.
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Додано: Чет 03 тра, 2018 23:21
Гейтс інвестує $12 млн у розробку універсальної вакцини
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Дивися повний текст Гейтс інвестує $12 млн у розробку універсальної вакцини.
Додано: Чет 03 тра, 2018 23:21
Не густо, учитывая его ресурсы и возможности... Это все-равно, что я бы выделил из своих доходов 500грн "на развитие чего-то там". Как в кафе сходил перекусить. Вот если бы он инвестировал 300-500млн - это было бы достойно уважения, а так это выглядит несерьезно...
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