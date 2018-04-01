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Volvo готує платформу для
продажу вживаних вантажівок в...

Volvo готує платформу для продажу вживаних вантажівок в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:13

Volvo готує платформу для продажу вживаних вантажівок в...

Пропонуємо до обговорення:
Volvo Trucks шукає нові шляхи розширення бізнесу з продажу вантажівок з пробігом на європейських ринках

Дивися повний текст Volvo готує платформу для продажу вживаних вантажівок в Європі.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:13

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antonivs3
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