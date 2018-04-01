Volvo Trucks шукає нові шляхи розширення бізнесу з продажу вантажівок з пробігом на європейських ринках
Дивися повний текст Volvo готує платформу для продажу вживаних вантажівок в Європі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:13
Volvo готує платформу для продажу вживаних вантажівок в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Volvo готує платформу для продажу вживаних вантажівок в Європі.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 00:13
теперь еще и б*** на фурах
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
реклама
|