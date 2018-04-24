RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нова ера: що треба знати
про 4G? (інфографіка)

Нова ера: що треба знати про 4G? (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:29

Нова ера: що треба знати про 4G? (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В останні дні березня в Україні запустили 4G зв'язок.

Дивися повний текст Нова ера: що треба знати про 4G? (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81723
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка) 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 30 кві, 2018 15:44
42 2316
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 тра, 2018 05:10
slavek
Що і куди експортує Україна (інфографіка) 1, 2, 3, 4
R2 » Суб 28 кві, 2018 15:40
34 2175
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 кві, 2018 18:22
Sommer
Від 17 до 34 тис. грн: в Україні запрацювала нова...
R2 » Вів 24 кві, 2018 13:28
1 80
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 кві, 2018 13:28
yevgenmuza
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2686)
04.05.2018 10:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.