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Нова ера: що треба знати про 4G? (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:29
Пропонуємо до обговорення:
В останні дні березня в Україні запустили 4G зв'язок.
Дивися повний текст Нова ера: що треба знати про 4G? (інфографіка)
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