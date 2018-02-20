Іноді навіть роблять запити до нотаріусів інших країн.
Дивися повний текст Митниця посилила контроль за єврономерами.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:43
Митниця посилила контроль за єврономерами
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Дивися повний текст Митниця посилила контроль за єврономерами.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:43
Ахренительно усилили контроль. ))))) То-то я смотрю, как стремительно растет процент евроблях на дорогах Украины.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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