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Митниця посилила
контроль за єврономерами

Митниця посилила контроль за єврономерами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:43

Митниця посилила контроль за єврономерами

Пропонуємо до обговорення:
Іноді навіть роблять запити до нотаріусів інших країн.

Дивися повний текст Митниця посилила контроль за єврономерами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 07:43

Ахренительно усилили контроль. ))))) То-то я смотрю, как стремительно растет процент евроблях на дорогах Украины.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:09

Продолжайте наблюдение :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:28

Да уж... Достойно анекдота... Мы тут нарасслаблялись до отупения, теперь немного хочется поработать: теперь будем наблюдать за "б***". :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:13

А вот вопрос, за подделку документов жителю Волыни сколько дадут? Или, как всегда, про это забудут?
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