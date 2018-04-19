Про це заявила глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в інтерв'ю.
Дивися повний текст Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення питання "єврономерів".
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:10
Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення питання "єврономерів".
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:36
Собственный рынок должен защищаться за счет создания высококонкурентной продукции, а не за счет протекции.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:43
важна последовательность - сначала протекция, затем "высококонкурентная продукция". Еще лучше, когда создаются условия для внешних инвесторов, СЭЗ, кластера и т.д. Но это, кажется, не про нас. Для инвесторов тут ад - коррупция, слабый внутренний спрос, неопределенная политическая ситуация и прочие плюшки
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