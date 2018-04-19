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Нардеп розповіла, за якої
умови почнуть обговорення...

Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:10

Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в інтерв'ю.

Дивися повний текст Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення питання "єврономерів".
R2
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Я снова вижу уши Васадзе.
andrii_kolesnyk
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:36

Собственный рынок должен защищаться за счет создания высококонкурентной продукции, а не за счет протекции.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:43

  yevgenmuza написав:Собственный рынок должен защищаться за счет создания высококонкурентной продукции, а не за счет протекции.

важна последовательность - сначала протекция, затем "высококонкурентная продукция". Еще лучше, когда создаются условия для внешних инвесторов, СЭЗ, кластера и т.д. Но это, кажется, не про нас. Для инвесторов тут ад - коррупция, слабый внутренний спрос, неопределенная политическая ситуация и прочие плюшки
sequence
 
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