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Нардеп розповіла, за якої
умови почнуть обговорення...

Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:10

Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в інтерв'ю.

Дивися повний текст Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення питання "єврономерів".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:10

Я снова вижу уши Васадзе.
andrii_kolesnyk
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:36

Собственный рынок должен защищаться за счет создания высококонкурентной продукции, а не за счет протекции.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:43

  yevgenmuza написав:Собственный рынок должен защищаться за счет создания высококонкурентной продукции, а не за счет протекции.

важна последовательность - сначала протекция, затем "высококонкурентная продукция". Еще лучше, когда создаются условия для внешних инвесторов, СЭЗ, кластера и т.д. Но это, кажется, не про нас. Для инвесторов тут ад - коррупция, слабый внутренний спрос, неопределенная политическая ситуация и прочие плюшки
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:32

Защита собственного рынка? А ничего, что в России тот же zaz sens в самой дешёвой комплектации в долларах в 2 раза дешевле стоит? Это легко проверить, если зайти на сайт украинского и российского дилеров этой повозки
igor_zak_89
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:40

  sequence написав: важна последовательность - сначала протекция, затем "высококонкурентная продукция". Еще лучше, когда создаются условия для внешних инвесторов, СЭЗ, кластера и т.д. Но это, кажется, не про нас. Для инвесторов тут ад - коррупция, слабый внутренний спрос, неопределенная политическая ситуация и прочие плюшки

Главный вопрос не в защите автопроизводителя, а в защите пенсионеров и экологическая защита населения. И поэтому налоги на аво должны быть одинаковыми для новых и старых авто -например там 100 дол. на 1 л.с. или 1см обьема плюс экологический налог от евро уровня. То есть если ауди новая налог там 10000 евро при ввозе. то на старую - 11000 евро. И это справедливо. Причем -нужно проверять доходы, тех кто ввозит и пользуются ли субсидиями...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:43

  yevgenmuza написав:Собственный рынок должен защищаться за счет создания высококонкурентной продукции, а не за счет протекции.

Протекционизм - это не вопрос при ввозе секонд хенда. Здесь защита жизни и здоровья населения. В США или ЕС -не ввезешь 10 летнюю машину не из-за ввозных пошлин, а из-за налогов на защиту населения.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:06

А если я начну обналом заниматься, я смогу потом если что претендовать на звание "активиста" и что для этого нужно, наклейку на авто и флаг какой с надписью и кружить по городу ? ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:09

Пусть нардеп "свои умовы" поместит себе в одно темное место :-)

Будут всё что угодно делать, лишь бы не создавать простые и справедливые условия ввоза и регистрации авто
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:22

Пусть Южинина посмотрит динамику производства легковых авто у нас за последние 20 лет и возможно ее умственных способностей хватит на правильный вывод о необходимости такой защиты....
Duke
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