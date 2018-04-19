Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення...
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yevgenmuza написав:Собственный рынок должен защищаться за счет создания высококонкурентной продукции, а не за счет протекции.
важна последовательность - сначала протекция, затем "высококонкурентная продукция". Еще лучше, когда создаются условия для внешних инвесторов, СЭЗ, кластера и т.д. Но это, кажется, не про нас. Для инвесторов тут ад - коррупция, слабый внутренний спрос, неопределенная политическая ситуация и прочие плюшки
так ведь так всё и было - сначала была протекция, но "высококонкурентная продукция" так и не появилась. Значит этот подход не работает - логично? Поэтому протекция не нужна, т.к. в конечном счете приводит к обратному эффекту - зачем выпускать "высококонкурентную продукцию" если будут брать и откровенный шлак по цене нормального авто.
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