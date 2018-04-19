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Нардеп розповіла, за якої
умови почнуть обговорення...

Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:44

  sequence написав:
  yevgenmuza написав:Собственный рынок должен защищаться за счет создания высококонкурентной продукции, а не за счет протекции.

важна последовательность - сначала протекция, затем "высококонкурентная продукция". Еще лучше, когда создаются условия для внешних инвесторов, СЭЗ, кластера и т.д. Но это, кажется, не про нас. Для инвесторов тут ад - коррупция, слабый внутренний спрос, неопределенная политическая ситуация и прочие плюшки

так ведь так всё и было - сначала была протекция, но "высококонкурентная продукция" так и не появилась. Значит этот подход не работает - логично? Поэтому протекция не нужна, т.к. в конечном счете приводит к обратному эффекту - зачем выпускать "высококонкурентную продукцию" если будут брать и откровенный шлак по цене нормального авто.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:19

А при чем тут Васадзе и производство отечественных повозок?

Я прочитал лишь о защите "рынка", а не "производства". Или кто-то читать не пробует, а сразу стреляет заготовленными "контраргументами" в защиту еврономеров?
Imp
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:37

  RomanTik написав:...
так ведь так всё и было - сначала была протекция, но "высококонкурентная продукция" так и не появилась. Значит этот подход не работает - логично? Поэтому протекция не нужна, т.к. в конечном счете приводит к обратному эффекту - зачем выпускать "высококонкурентную продукцию" если будут брать и откровенный шлак по цене нормального авто.

Все, что я указал в посте, должно работать в комплексе (заград. пошлина, господдержка своего, СЭЗ и т.д. и т.п.). У русских же получилось? - ни один русофоб не сможет сказать, что у русских нет своего автопроизводства, пусть с разной степенью локализации, но доступной ценой и здоровой конкуренцией. У нас нет. На самом деле и не было
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:41

В отрыве от обсуждения политики протекционизма... Меня поражает сама постановка вопроса - угождать преступникам. А если завтра кучка карманников соберется где-нибудь, перекроет дороги и попалит шины, будем под них уголовный кодекс переделывать? Видите ли, преступники недовольны тем, что закон запрещает воровать...

Полный треш и анархия, у нас не государство в таком случае, а какая-то непонятная территория, которую населяют какие-то бесконтрольные кучки людей, которые делают что хотят и на которых нет никакой управы. В цивилизованной стране этих аферистов бл@х@ров давно бы мордой в асфальт, по клеткам, и попробовали бы они еще что-нибудь где-нибудь перекрыть...
Kart
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:52

Гетто кантри, плати налоги по полной за возможность ездить по бездорожью и убивать свой автомобиль
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:55

  Kart написав:В отрыве от обсуждения политики протекционизма... Меня поражает сама постановка вопроса - угождать преступникам. А если завтра кучка карманников соберется где-нибудь, перекроет дороги и попалит шины, будем под них уголовный кодекс переделывать? Видите ли, преступники недовольны тем, что закон запрещает воровать...

Полный треш и анархия, у нас не государство в таком случае, а какая-то непонятная территория, которую населяют какие-то бесконтрольные кучки людей, которые делают что хотят и на которых нет никакой управы. В цивилизованной стране этих аферистов бл@х@ров давно бы мордой в асфальт, по клеткам, и попробовали бы они еще что-нибудь где-нибудь перекрыть...

Ща за такой пост, как показал личный опыт, набегут куча серьезных финансистов серьезного ресурса, и расскажут вам чИто: 1) на дорогах полно старых тазиков советского пр-ва; 2) налоги и сборы им не хочется платить, потому что "олигархи ниче не платят", а те кто покупает новые "наворовали" 3) автомобиль не роскошь, а средство.. :)) этот боян уже старый - я тоже отношусь к тем, кого это люто бесит
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:58

Re: Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення...

  Kart написав:В цивилизованной стране этих аферистов бл@х@ров давно бы мордой в асфальт, по клеткам, и попробовали бы они еще что-нибудь где-нибудь перекрыть...

в цивилизованных странах:
1.вменяемые цены на растаможку
2.смысла нет ввозить б/ушную машину, если доход и цены на авто позволяют покупать новое
3.а вы не допускаете, что это не рядовые граждане делают что хотят и беспредельничают, а власти на этом наживаются?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:08

Re: Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення...

первый финансист пошел
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:34

  sequence написав:
  Kart написав:В отрыве от обсуждения политики протекционизма... Меня поражает сама постановка вопроса - угождать преступникам. А если завтра кучка карманников соберется где-нибудь, перекроет дороги и попалит шины, будем под них уголовный кодекс переделывать? Видите ли, преступники недовольны тем, что закон запрещает воровать...

Полный треш и анархия, у нас не государство в таком случае, а какая-то непонятная территория, которую населяют какие-то бесконтрольные кучки людей, которые делают что хотят и на которых нет никакой управы. В цивилизованной стране этих аферистов бл@х@ров давно бы мордой в асфальт, по клеткам, и попробовали бы они еще что-нибудь где-нибудь перекрыть...

Ща за такой пост, как показал личный опыт, набегут куча серьезных финансистов серьезного ресурса, и расскажут вам чИто: 1) на дорогах полно старых тазиков советского пр-ва; 2) налоги и сборы им не хочется платить, потому что "олигархи ниче не платят", а те кто покупает новые "наворовали" 3) автомобиль не роскошь, а средство.. :)) этот боян уже старый - я тоже отношусь к тем, кого это люто бесит

Думаю, до виборів влада не буде робити активних кроків - так, круглі столи, меморандуми, обговорення - їй не потрібні "євроавтомайдани". А вже після виборів можна і прикрутити - була би лише політ. воля.
manko74
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:44

  manko74 написав:Думаю, до виборів влада не буде робити активних кроків - так, круглі столи, меморандуми, обговорення - їй не потрібні "євроавтомайдани". А вже після виборів можна і прикрутити - була би лише політ. воля.
тут палка о двух концах: к тому времени напрут еще столько же, а это значит, что желающих пожечь шины станет больше, в случае "закручиваем гайки". поэтому - чем раньше, тем лучше.
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