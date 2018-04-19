Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення...
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yevgenmuza написав:Собственный рынок должен защищаться за счет создания высококонкурентной продукции, а не за счет протекции.
важна последовательность - сначала протекция, затем "высококонкурентная продукция". Еще лучше, когда создаются условия для внешних инвесторов, СЭЗ, кластера и т.д. Но это, кажется, не про нас. Для инвесторов тут ад - коррупция, слабый внутренний спрос, неопределенная политическая ситуация и прочие плюшки
так ведь так всё и было - сначала была протекция, но "высококонкурентная продукция" так и не появилась. Значит этот подход не работает - логично? Поэтому протекция не нужна, т.к. в конечном счете приводит к обратному эффекту - зачем выпускать "высококонкурентную продукцию" если будут брать и откровенный шлак по цене нормального авто.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik написав:... так ведь так всё и было - сначала была протекция, но "высококонкурентная продукция" так и не появилась. Значит этот подход не работает - логично? Поэтому протекция не нужна, т.к. в конечном счете приводит к обратному эффекту - зачем выпускать "высококонкурентную продукцию" если будут брать и откровенный шлак по цене нормального авто.
Все, что я указал в посте, должно работать в комплексе (заград. пошлина, господдержка своего, СЭЗ и т.д. и т.п.). У русских же получилось? - ни один русофоб не сможет сказать, что у русских нет своего автопроизводства, пусть с разной степенью локализации, но доступной ценой и здоровой конкуренцией. У нас нет. На самом деле и не было
В отрыве от обсуждения политики протекционизма... Меня поражает сама постановка вопроса - угождать преступникам. А если завтра кучка карманников соберется где-нибудь, перекроет дороги и попалит шины, будем под них уголовный кодекс переделывать? Видите ли, преступники недовольны тем, что закон запрещает воровать...
Полный треш и анархия, у нас не государство в таком случае, а какая-то непонятная территория, которую населяют какие-то бесконтрольные кучки людей, которые делают что хотят и на которых нет никакой управы. В цивилизованной стране этих аферистов бл@х@ров давно бы мордой в асфальт, по клеткам, и попробовали бы они еще что-нибудь где-нибудь перекрыть...
Kart написав:В отрыве от обсуждения политики протекционизма... Меня поражает сама постановка вопроса - угождать преступникам. А если завтра кучка карманников соберется где-нибудь, перекроет дороги и попалит шины, будем под них уголовный кодекс переделывать? Видите ли, преступники недовольны тем, что закон запрещает воровать...
Полный треш и анархия, у нас не государство в таком случае, а какая-то непонятная территория, которую населяют какие-то бесконтрольные кучки людей, которые делают что хотят и на которых нет никакой управы. В цивилизованной стране этих аферистов бл@х@ров давно бы мордой в асфальт, по клеткам, и попробовали бы они еще что-нибудь где-нибудь перекрыть...
Ща за такой пост, как показал личный опыт, набегут куча серьезных финансистов серьезного ресурса, и расскажут вам чИто: 1) на дорогах полно старых тазиков советского пр-ва; 2) налоги и сборы им не хочется платить, потому что "олигархи ниче не платят", а те кто покупает новые "наворовали" 3) автомобиль не роскошь, а средство.. ) этот боян уже старый - я тоже отношусь к тем, кого это люто бесит
Kart написав:В цивилизованной стране этих аферистов бл@х@ров давно бы мордой в асфальт, по клеткам, и попробовали бы они еще что-нибудь где-нибудь перекрыть...
в цивилизованных странах: 1.вменяемые цены на растаможку 2.смысла нет ввозить б/ушную машину, если доход и цены на авто позволяют покупать новое 3.а вы не допускаете, что это не рядовые граждане делают что хотят и беспредельничают, а власти на этом наживаются?
Kart написав:В отрыве от обсуждения политики протекционизма... Меня поражает сама постановка вопроса - угождать преступникам. А если завтра кучка карманников соберется где-нибудь, перекроет дороги и попалит шины, будем под них уголовный кодекс переделывать? Видите ли, преступники недовольны тем, что закон запрещает воровать...
Полный треш и анархия, у нас не государство в таком случае, а какая-то непонятная территория, которую населяют какие-то бесконтрольные кучки людей, которые делают что хотят и на которых нет никакой управы. В цивилизованной стране этих аферистов бл@х@ров давно бы мордой в асфальт, по клеткам, и попробовали бы они еще что-нибудь где-нибудь перекрыть...
Ща за такой пост, как показал личный опыт, набегут куча серьезных финансистов серьезного ресурса, и расскажут вам чИто: 1) на дорогах полно старых тазиков советского пр-ва; 2) налоги и сборы им не хочется платить, потому что "олигархи ниче не платят", а те кто покупает новые "наворовали" 3) автомобиль не роскошь, а средство.. ) этот боян уже старый - я тоже отношусь к тем, кого это люто бесит
Думаю, до виборів влада не буде робити активних кроків - так, круглі столи, меморандуми, обговорення - їй не потрібні "євроавтомайдани". А вже після виборів можна і прикрутити - була би лише політ. воля.
manko74 написав:Думаю, до виборів влада не буде робити активних кроків - так, круглі столи, меморандуми, обговорення - їй не потрібні "євроавтомайдани". А вже після виборів можна і прикрутити - була би лише політ. воля.
тут палка о двух концах: к тому времени напрут еще столько же, а это значит, что желающих пожечь шины станет больше, в случае "закручиваем гайки". поэтому - чем раньше, тем лучше.