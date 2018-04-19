До выборов крайне маловероятны какие-либо шаги кроме подобных статеек время от времени.
"Наверху" возможно понимают, что надо принимать радикальные меры, ибо растаможить чужую собственность - нигде такого нет, но элеторат есть элеторат.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:23
Re: Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення...
До выборов крайне маловероятны какие-либо шаги кроме подобных статеек время от времени.
"Наверху" возможно понимают, что надо принимать радикальные меры, ибо растаможить чужую собственность - нигде такого нет, но элеторат есть элеторат.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:56
ну так то когда будет, а тут может бурление возникнуть прямо сейчас. Да и вполне может быть что это будут разруливать уже послидовныки.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:35
Сингапур для вас относится к цивилизации?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:02
Говорят, заезжаешь на белорусскую таможню, платишь в кассу 200 евро, и выезжаешь уже с белорусскими номерами, вот и вся бюрократия, все пошлины и проклятый коммуняка Лукашенко.
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