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Нардеп розповіла, за якої
умови почнуть обговорення...

Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:23

Re: Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення...

До выборов крайне маловероятны какие-либо шаги кроме подобных статеек время от времени.
"Наверху" возможно понимают, что надо принимать радикальные меры, ибо растаможить чужую собственность - нигде такого нет, но элеторат есть элеторат.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 17:56

  sequence написав:
  manko74 написав:Думаю, до виборів влада не буде робити активних кроків - так, круглі столи, меморандуми, обговорення - їй не потрібні "євроавтомайдани". А вже після виборів можна і прикрутити - була би лише політ. воля.
тут палка о двух концах: к тому времени напрут еще столько же, а это значит, что желающих пожечь шины станет больше, в случае "закручиваем гайки". поэтому - чем раньше, тем лучше.

ну так то когда будет, а тут может бурление возникнуть прямо сейчас. Да и вполне может быть что это будут разруливать уже послидовныки.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:35

  Pegasmaster написав:
  Kart написав:В цивилизованной стране этих аферистов бл@х@ров давно бы мордой в асфальт, по клеткам, и попробовали бы они еще что-нибудь где-нибудь перекрыть...

в цивилизованных странах:
1.вменяемые цены на растаможку
2.смысла нет ввозить б/ушную машину, если доход и цены на авто позволяют покупать новое
3.а вы не допускаете, что это не рядовые граждане делают что хотят и беспредельничают, а власти на этом наживаются?


Сингапур для вас относится к цивилизации?
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:02

Говорят, заезжаешь на белорусскую таможню, платишь в кассу 200 евро, и выезжаешь уже с белорусскими номерами, вот и вся бюрократия, все пошлины и проклятый коммуняка Лукашенко.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 00:21

Re: Нардеп розповіла, за якої умови почнуть обговорення...

Обсуждение с активистами законопроекта относительно механизма легализации автомобилей с єврономерами и реформирования таможенных правил для ввоза таких авто возможны только после того, как будет согласован вопрос о защите отечественного рынка.

Обсуждение с
-маньяками
-сутинерами
-наркоторговцами
законопроекта относительно механизма легализации
-изнасилования
-проституции
-наркоторговли
возможны только после того, как будет согласован вопрос о защите
-жертв
-проституток
-наркоманов.
miroshnich007
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 08:59

  miroshnich007 написав:
Обсуждение с активистами законопроекта относительно механизма легализации автомобилей с єврономерами и реформирования таможенных правил для ввоза таких авто возможны только после того, как будет согласован вопрос о защите отечественного рынка.

Обсуждение с
-маньяками
-сутинерами
-наркоторговцами
законопроекта относительно механизма легализации
-изнасилования
-проституции
-наркоторговли
возможны только после того, как будет согласован вопрос о защите
-жертв
-проституток
-наркоманов.

узбагойся :mrgreen:
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:06

  freeze написав:Говорят, заезжаешь на белорусскую таможню, платишь в кассу 200 евро, и выезжаешь уже с белорусскими номерами, вот и вся бюрократия, все пошлины и проклятый коммуняка Лукашенко.

Есть ограничения, если не ошибаюсь раз в 2 года так можно
link654
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:28

  link654 написав:
  freeze написав:Говорят, заезжаешь на белорусскую таможню, платишь в кассу 200 евро, и выезжаешь уже с белорусскими номерами, вот и вся бюрократия, все пошлины и проклятый коммуняка Лукашенко.

Есть ограничения, если не ошибаюсь раз в 2 года так можно


А почему у нас так не могут сделать? Понятно, что это вопрос не вам.
freeze
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