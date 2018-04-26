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Уряд розраховує ліквідувати
дефіцит Пенсійного фонду за...

Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:34

Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду.

Дивися повний текст Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за сім років.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:34

7 лет назад рассчитывали то же
anvlad
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:46

а большинство пенсионеров рассчитывают что гораздо раньше ликвидируют это правительство.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:39

  RomanTik написав:а большинство пенсионеров рассчитывают что гораздо раньше ликвидируют это правительство.


и бабло сразу попрет! :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:40

  trololo написав:
  RomanTik написав:а большинство пенсионеров рассчитывают что гораздо раньше ликвидируют это правительство.


и бабло сразу попрет! :mrgreen:

бабло побеждает трололо!
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:02

писаки, а какие Ваши конкретные предложения по решению этой проблемы?
fishman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:57

Re: уряд розраховує

  fishman написав:какие Ваши конкретные предложения по решению этой проблемы?

Если у правительства нет решений, то откуда у простых смертных они...
sal
 
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