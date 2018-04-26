Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду.
Дивися повний текст Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за сім років.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:34
Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Уряд розраховує ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду за сім років.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:46
а большинство пенсионеров рассчитывают что гораздо раньше ликвидируют это правительство.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:39
и бабло сразу попрет!
главное оружие рашистов - ложь
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:40
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:02
писаки, а какие Ваши конкретные предложения по решению этой проблемы?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:57
Re: уряд розраховує
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